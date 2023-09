Aziona la cinepresa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Aziona la cinepresa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : OPERATORE

Significato/Curiosità : Aziona la cinepresa

L'operatore di cinepresa è una figura chiave nell'industria cinematografica e televisiva. Questo professionista è responsabile dell'uso e del controllo della cinepresa durante le riprese. Il suo ruolo va oltre il semplice azionamento del dispositivo; comprende anche l'arte di catturare immagini e sequenze visive che contribuiscono a raccontare una storia o a trasmettere un messaggio. Gli operatori di cinepresa devono avere competenze tecniche avanzate per regolare l'apertura dell'obiettivo, la velocità dell'otturatore, l'esposizione e la messa a fuoco per ottenere l'effetto visivo desiderato. Inoltre, devono collaborare strettamente con il regista e il direttore della fotografia per tradurre la visione creativa in realtà sullo schermo. La loro abilità nel gestire l'angolazione, il movimento e l'illuminazione della cinepresa è essenziale per creare opere cinematografiche di qualità. In sintesi, gli operatori di cinepresa sono i guardiani della visuale e giocano un ruolo cruciale nella creazione di film, serie TV e contenuti video di alta qualità.

