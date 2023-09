Li avvolgono gli pneumatici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Li avvolgono gli pneumatici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CERCHIONI

Significato/Curiosita : Li avvolgono gli pneumatici

Distintivi del design sono le portiere "a farfalla" coi cristalli che avvolgono il padiglione, progettate per stupire ma anche pratiche poiché migliorano... In passato per i cerchioni, il mozzo e i raggi della bicicletta acciaio a più alto tenore di carbonio, materiale usato nei cerchioni di fascia bassa degli...