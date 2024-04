La Soluzione ♚ Nefasta sfortunata La definizione e la soluzione di 8 lettere: Nefasta sfortunata. INFAUSTA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su nefasta sfortunata: La prognosi (dal greco: p-, "prima" + s, "conoscere, sapere") è un giudizio di previsione sul probabile andamento della malattia. Viene formulata dal medico una volta fatta la diagnosi, prendendo in considerazione l'usuale tempistica di guarigione, le condizioni del malato, le possibilità terapeutiche, le possibili complicazioni o le condizioni ambientali. Altre Definizioni con infausta; nefasta; sfortunata; Molto sfortunata; Cerca altre soluzioni cruciverba

La soluzione verificata di 8 lettere per risolvere 'Nefasta sfortunata' è INFAUSTA.