La Soluzione ♚ Una stanza di Cambridge La definizione e la soluzione di 4 lettere: Una stanza di Cambridge. ROOM Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su una stanza di cambridge: Un'escape room, o gioco di fuga dal vivo, è un gioco di logica che si vive in prima persona nel quale i partecipanti, una volta rinchiusi in una stanza allestita a tema, devono cercare una via d'uscita utilizzando ogni elemento della struttura, cercando codici e indizi al fine di risolvere gli enigmi rompicapo e indovinelli che si susseguono. Per poter completare con successo il gioco, i partecipanti - che solitamente variano da 2 a 10 persone - devono collaborare tra loro per trovare la soluzione che li porterà alla via di fuga, tutto entro un limite di tempo prestabilito, di solito 60 minuti, in alcune strutture anche maggiore. Altre Definizioni con room; stanza; cambridge; La stanza degli Inglesi; Fattorino d albergo; Ristorante che offre arrosti e fiorentine; Stanza spaziosa; Nella stanza e nella cucina; Il migliore di Cambridge;

ROOM

Lae verificata di 4 lettere per risolvere 'Una stanza di Cambridge' è.