La Soluzione ♚ Lo stato di Salem La definizione e la soluzione di 6 lettere: Lo stato di Salem. OREGON Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su lo stato di salem: L'Oregon ( AFI : /'regon/ ; in inglese: /'gn/ ), sigla OR, è uno Stato federato degli Stati Uniti d'America situato nella regione del Pacifico nord-occidentale. Confina ad ovest con l'Oceano Pacifico, a nord con lo stato di Washington, a sud con la California, ad est con l'Idaho e a sud-est con il Nevada. Il fiume Columbia delinea gran parte del confine settentrionale dello stato, e il fiume Snake costituisce gran parte del confine orientale. Il 42º parallelo nord segna invece il confine meridionale con California e Nevada. L'Oregon è uno dei tre stati degli Stati Uniti d'America continentali ad avere una costa sull'Oceano Pacifico, e la prossimità con l'oceano influenza significativamente il clima invernale mite dello stato, nonostante la latitudine. Altre Definizioni con oregon; stato; salem; Confina con la California; Salt Lake City : Utah = Salem : x; Uno Stato con l Everest; È stato principe; Lo Stato del Grand Canyon del Colorado;

