La Soluzione ♚ Sostenitrici dello Stato di Israele La definizione e la soluzione di 8 lettere: Sostenitrici dello Stato di Israele. SIONISTE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su sostenitrici dello stato di israele: Il sionismo è un'ideologia politica il cui fine è l'affermazione del diritto alla autodeterminazione del popolo ebraico e il supporto a uno Stato ebraico in quella che è definita "Terra di Israele". Il sionismo emerse alla fine del XIX secolo nell'Europa centrale e orientale come effetto della Haskalah e in reazione all'antisemitismo, inserendosi nel più vasto fenomeno del nazionalismo moderno. Il movimento tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo si sviluppò in varie forme, tra le quali il sionismo socialista, quello religioso, quello revisionista e quello di ispirazione liberale dei Sionisti Generali. Esso favorì a partire dalla fine del XIX secolo flussi migratori verso la Palestina ottomana, che rafforzarono la presenza ebraica nella regione e contribuirono a formare un Nuovo Yishuv. Il sostegno al sionismo crebbe in particolare nel secondo dopoguerra, successivamente all'Olocausto, e portò allo scadere del mandato britannico della Palestina, alla Dichiarazione d'indipendenza israeliana e alla nascita dello Stato di Israele nel 1948. I conflitti con il mondo arabo e l'esodo palestinese del 1948 provocarono il rafforzamento dell'antisionismo. Altre Definizioni con sioniste; sostenitrici; stato; israele; Uno Stato con l Everest; È stato principe; Lo Stato del Grand Canyon del Colorado; Il nome del primo re d Israele; La città d Israele con il principale aeroporto del Paese; Aviv: siamo in Israele; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Sostenitrici dello Stato di Israele

SIONISTE

S

I

O

N

I

S

T

E

Lae verificata di 8 lettere per risolvere 'Sostenitrici dello Stato di Israele' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.