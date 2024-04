La Soluzione ♚ Il Cantone svizzero di Altdorf La definizione e la soluzione di 3 lettere: Il Cantone svizzero di Altdorf. URI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Il cantone svizzero di altdorf: altdorf (toponimo tedesco; in svizzero tedesco alteref) è un comune svizzero di 9 401 abitanti del canton uri; è la capitale e il centro più popoloso... Le urì o uri (in arabo , ur, pl. di awra, al masch. awar; in persiano , uri) secondo la tradizione islamica sono delle giovani donne (la cui natura sarebbe quella dello zafferano, del muschio, della canfora o dell'ambra) che attendono per disposizione divina nel paradiso quanti, in base al decreto di Allah nel Giorno del Giudizio, vi saranno destinati.In numerosi passaggi coranici, le urì sarebbero giovani ragazze, con ... Altre Definizioni con uri; cantone; svizzero; altdorf; Il Cantone di Lugano e Locarno; Il Cantone di Tell; Marchio svizzero di orologi; Passo alpino svizzero; L eroe di Altdorf;

La risposta a Il Cantone svizzero di Altdorf

URI

