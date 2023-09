Il vino andato a male - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il vino andato a male. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ACETO

Significato/Curiosita : Il vino andato a male

Induce un difetto, creato da batteri, che può far odorare un vino di camembert andato a male o burro rancido. l'acido sorbico è un additivo enologico utilizzato... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi aceto (disambigua). viene definito aceto il liquido acido che è ottenuto grazie all'azione di batteri... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

