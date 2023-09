Vi si venerava Venere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi si venerava Venere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CNIDO

Significato/Curiosita : Vi si venerava venere

Luciano de rubeis. altare del transito glorioso di nostro signore: vi si venerava una pittura ad olio sopra tela; ogni anno i baroni di baida pagavano... Coordinate: 36°41'09n 27°22'30e / 36.685833°n 27.375°e36.685833; 27.375 cnido era un'antica città greca dell'anatolia, situata nella regione della caria... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

