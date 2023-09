Una gara con il via - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una gara con il via. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : CORSA

Significato/Curiosita : Una gara con il via

Del via del mare non era stata versata alcuna somma di denaro da parte del comune. il 25 agosto il presidente savino tesoro confermò che la prima gara casalinga... Titolo. corsa – attività fisica corsa – escursione massima del pistone all'interno di un cilindro di un motore corsa – tecnica bellica dei corsari corsa – modello... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Una gara con il via : gara; Un assegno a copertura gara ntita; Il risultato della gara ; Fa vincere una frazione della gara di tennis; Abbandono della gara ; Una gara per un posto;

Cerca altre Definizioni