Trattati peggio di altri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Trattati peggio di altri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : DISCRIMINATI

Significato/Curiosità : Trattati peggio di altri

Essere discriminati significa essere oggetto di trattamenti ingiusti, pregiudizi o biasimati a causa di caratteristiche personali come la razza, il genere, l'età, la religione, l'orientamento sessuale o altre differenze. La discriminazione è una grave violazione dei diritti umani e dell'equità sociale. Può manifestarsi in vari contesti, come sul luogo di lavoro, nell'accesso ai servizi pubblici, nell'istruzione e nella società in generale. La discriminazione può avere effetti devastanti sul benessere psicologico e sulla dignità delle persone colpite. Spesso porta a disuguaglianze, opportunità limitate e segregazione sociale. Lottare contro la discriminazione è un imperativo morale e legale in molte parti del mondo, e si lavora per promuovere l'uguaglianza e l'inclusione attraverso leggi antidiscriminazione, sensibilizzazione e cambiamenti culturali. La lotta contro la discriminazione è un obiettivo essenziale per garantire una società giusta ed equa per tutti.

