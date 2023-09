La stanza del figlio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La stanza del figlio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MORETTI

Significato/Curiosita : La stanza del figlio

la stanza del figlio è un film del 2001 diretto da nanni moretti, vincitore della palma d'oro al 54º festival di cannes, 23 anni dopo l'ultimo film italiano... Elementi tipici dei film di moretti, anche un intreccio da film giallo. nel 1985 è la volta di la messa è finita in cui moretti, smessi i panni di michele... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

