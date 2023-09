C è sotto un messicano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: C è sotto un messicano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SOMBRERO

Significato/Curiosita : C e sotto un messicano

Alla messicana (in inglese mexican standoff), anche detto triello, è una situazione nella quale due o più persone (solitamente tre) si tengono sotto tiro... Cappelli noti come sombrero possono essere trovati in sud america e spagna, tra cui il sombrero calañés, il sombrero cordobés e il sombrero de catite (spagna)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : C è sotto un messicano : sotto; messicano; Disse Nulla di nuovo sotto il sole; È sotto il naso di tutti; Prefisso per sotto ; Dànno il benvenuto a chi li mette sotto i piedi; Quelli buchi sono buoni con il risotto ; Emiliano rivoluzionario messicano ; Un messicano che vive negli USA; Il tipico copricapo messicano ; l peperoncino messicano di Xalapa spa; Si trovano nel chili messicano ;

Cerca altre Definizioni