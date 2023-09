Se è la solita è una noia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Se è la solita è una noia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MINESTRA

Significato/Curiosita : Se e la solita e una noia

«soprattutto quando ero bambino, la noia assumeva forme del tutto oscure a me stesso e agli altri, che io ero incapace di spiegare e che gli altri, nel caso di... "minestra" s'intendono i primi piatti a base liquida, come le zuppe e il brodo (minestra in brodo), ma in alcuni casi anche la pastasciutta (minestra asciutta)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Se è la solita è una noia : solita; noia; Profondamente dispiaciute solita rie e remote; Ama starci il solita rio; solita mente si usano prima delle biciclette; Luogo solita rio; Prevalentemente solita mente; Annoia ti infastiditi; La fa l annoia to; Esprime noia ; Caratterizza ciò che annoia ; Tradisce l annoia to;

Cerca altre Definizioni