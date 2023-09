Serve per spolverare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Serve per spolverare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : STRACCIO - STROFINACCIO

Significato/Curiosita : Serve per spolverare

I compagni più grandi imitando le loro attività come lavare, stirare, spolverare, cucinare, accudire a un bambino piccolo ma anche insegnare, costruire... Di o su straccio wikizionario contiene il lemma di dizionario «straccio» wikimedia commons contiene immagini o altri file su straccio straccio, su treccani... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Serve per spolverare : serve; spolverare; serve per evidenziare una parte del testo; serve per produrre la birra; Gestisce un serve r di e-mail; serve per imbottiture; serve per il puntamento; I cenci usati per spolverare ; Attrezzo utile a spolverare ; I cenci per spolverare ; Si usano per spolverare ; Permette di spolverare il formaggio sulla pasta;

Cerca altre Definizioni