Sequele di dati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sequele di dati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : SUCCESSIONI

Significato/Curiosita : Sequele di dati

Il sequel del film i migliori giorni, uscito all'inizio dello stesso anno. quattro episodi ambientati, come nel primo film, durante alcuni giorni di festa... succession è una serie televisiva statunitense ideata da jesse armstrong e prodotta da will ferrell e adam mckay. negli stati uniti la serie è stata trasmessa... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Sequele di dati : sequele; dati; disk: si usavano per registrare i dati dei PC; Sul bavero dei soldati ; Andati più in alto; Li sostengono a voce i candidati ; Trasferisce su linee telefoniche i dati del computer;

