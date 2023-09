Sebastian : vinse due ori olimpici nei 1500 m - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sebastian : vinse due ori olimpici nei 1500 m. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : COE

Significato/Curiosita : Sebastian : vinse due ori olimpici nei 1500 m

Ritornò ai giochi olimpici nel 1984, vincendo l'argento negli 800 m e l'oro nei 1500 m, stabilendo anche il nuovo record olimpico. quest'ultima vittoria... Lord sebastian newbold coe, barone coe di ranmore (chiswick, 29 settembre 1956) è un ex mezzofondista, politico e dirigente sportivo britannico, due volte... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Sebastian : vinse due ori olimpici nei 1500 m : sebastian; vinse; olimpici; 1500; Il sebastian ex pilota tedesco; Celebre composizione di Johann sebastian Bach; Il sebastian della Formula; sebastian asso della F 1; Lo subì san sebastian o; Nelson: vinse l apartheid; Francis : vinse l Oscar per le musiche di Love Story; vinse ro a Farsalo; vinse e perì a Trafalgar; vinse lo scudetto 199091; La nazione che vinse 23 ori olimpici a Londra 2012; Velocista giamaicano vincitore di 8 ori olimpici ; La città che ospiterà insieme a Cortina d Ampezzo i Giochi olimpici invernali nel 2026; Se sono olimpici non sono in lega; Michael nuotatore che ha vinto più ori olimpici ; Un antico 1500 ; Il Benvenuto scultore fiorentino del 1500 ; I Signori di Forlì fino al 1500 ;

Cerca altre Definizioni