La nazione che vinse 23 ori olimpici a Londra 2012 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La nazione che vinse 23 ori olimpici a Londra 2012. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : RUSSIA

Significato/Curiosita : La nazione che vinse 23 ori olimpici a londra 2012

Di medaglie d'oro individuali (5). con 4 ori consecutivi nei 200 m misti (atene 2004, pechino 2008, londra 2012 e rio de janeiro 2016) eguagliò il record... Cercando altri significati, vedi russia (disambigua). coordinate: 66°25'n 94°15'e / 66.416667°n 94.25°e66.416667; 94.25 la russia (in russo: ´, traslitterato:... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

