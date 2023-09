Un quadrato con quattro triangoli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un quadrato con quattro triangoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PIRAMIDE

Significato/Curiosita : Un quadrato con quattro triangoli

divide il quadrato in due triangoli rettangoli per i quali vale che la somma dei quadrati costruiti sui cateti è equivalente al quadrato costruito sull'ipotenusa... vedi piramide (disambigua). una piramide è una struttura monumentale la cui forma assomiglia a una piramide in senso geometrico. la piramide è stata...