Prigioni per volatili - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Prigioni per volatili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : GABBIE

Significato/Curiosita : Prigioni per volatili

Ladruncolo philippe gaston (detto le rat, "il topo") riesce a fuggire dalle prigioni della fortezza di aguillon (aquila, nell'originale) poco prima dell'esecuzione;... in italia, il sistema delle gabbie salariali è stato in vigore tra il 1954 e il 1969 (formalmente il 1972). le gabbie salariali nascono con un accordo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

