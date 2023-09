Precede Adige - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Precede Adige. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ALTO

Significato/Curiosita : Precede adige

Gruppo ortles-cevedale e la vetta più alta della regione trentino-alto adige. il nome della montagna, attestato nel 1770 come ortles spiz der höchste... Irlandese attilio alto – ingegnere italiano jesse alto – giocatore di poker statunitense massimiliano alto – doppiatore italiano xerox alto – computer sperimentale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Precede Adige : precede; adige; precede Alamein; Come l ora che precede il mezzogiorno; Periodo di tempo che nella Chiesa cattolica precede e segue una solennità religiosa; precede il rimorchio; precede tte Reagan alla Casa Bianca; Sono separate in Alto adige ; In Alto adige e nelle Marche; Le sponde del adige ; Gli alberi largamente coltivati in Alto adige ; Relativo all adige ;

Cerca altre Definizioni