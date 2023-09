Porzioni di cocomero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Porzioni di cocomero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : FETTE

Significato/Curiosita : Porzioni di cocomero

Anselmo, abitante in via del cocomero (oggi via ricasoli), proprio di fronte alle case della famiglia cornacchini, sognasse di essere sbranato dal leone... Le fette biscottate sono fette di puro impasto grezzo di farina di grano duro, tradizionalmente consumate durante la colazione, accompagnate da burro...