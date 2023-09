Non ha decimali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non ha decimali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : INTERO

Significato/Curiosita : Non ha decimali

decimale è un simbolo usato per separare la parte intera da quella frazionaria in un numero. con i numeri arabi sono usati come separatori decimali la... Moltiplicati e il risultato rimane un numero intero. l'inverso di un numero intero non è però un intero in generale, ma un numero razionale; formalmente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Non ha decimali : decimali; Privi di decimali ; Lo sono i numeri decimali e le frazioni; I decimali dei logaritmi;

Cerca altre Definizioni