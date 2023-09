Lingus compagnia aerea irlandese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lingus compagnia aerea irlandese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : AER

Significato/Curiosita : Lingus compagnia aerea irlandese

Ryanair è una compagnia aerea a basso costo irlandese con sede a swords e con base operativa principale all'aeroporto di dublino e a quello di londra... aer lingus (/r 'lgs/, un'anglicizzazione dall'irlandese aer loingeas che significa "flotta aerea") è la compagnia aerea di bandiera dell'irlanda... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

