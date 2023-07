Gestiscono la sanità in un territorio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gestiscono la sanità in un territorio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ASL

Significato/Curiosità : Gestiscono la sanità in un territorio

Le Aziende Sanitarie Locali (ASL) sono enti pubblici territoriali che gestiscono e coordinano i servizi sanitari in un determinato territorio. Queste organizzazioni sono responsabili di fornire una vasta gamma di servizi sanitari, tra cui assistenza ospedaliera, cure primarie, servizi di prevenzione, promozione della salute e programmi di sorveglianza epidemiologica. Le ASL operano a livello locale e sono spesso suddivise in distretti sanitari per garantire una copertura efficace e una gestione adeguata delle risorse sanitarie. Il loro obiettivo principale è quello di garantire un'assistenza sanitaria di qualità e accessibile alla popolazione del territorio di competenza, lavorando in collaborazione con altre istituzioni sanitarie e servizi sociali.

Altre risposte alla domanda : Gestiscono la sanità in un territorio : gestiscono; sanità; territorio; gestiscono profumati negozi; gestiscono la sanità; gestiscono la sanità di un territorio; gestiscono negozi; Ufficio di professionisti che gestiscono atti; Il locale con i sanitari; Sigla sanitaria mondiale; Quello sanitario si paga in ospedale ing; La raccomandano i sanitari; È indicato sulla tessera sanitaria; Il desueto nome di un esteso territorio della Nuova Guinea; territorio toscano percorso dal fiume principale; Il territorio dí Asterix; territorio a sudest di Roma; territorio dell Abruzzo con la piana del Fucino;

Cerca altre Definizioni