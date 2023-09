Fissarsi in un progetto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fissarsi in un progetto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : INTESTARSI

Significato/Curiosita : Fissarsi in un progetto

Dopo la morte. il fenomeno cresce di intensità fino a fissarsi in 8-10 ore. se il corpo viene mosso in questo periodo, il conteggio delle ore ricomincia a... Potenze coloniali, chiesero all'armatore genovese raffaele rubattino di intestarsi la baia con il pretesto di farci una base per il rifornimento di carbone... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

