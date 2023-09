Il famoso castello reale nei pressi di Potsdam - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il famoso castello reale nei pressi di Potsdam. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SANSSOUCI

Significato/Curiosita : Il famoso castello reale nei pressi di potsdam

Parco ed è uno dei più famosi castelli di potsdam, capitale del brandeburgo. fra il 1745 e il 1747 federico ii il grande, re di prussia, fece erigere una... Bildwerke im park sanssouci, cit., p. 101. ^ götz eckardt (cur.), schloss sanssouci, cit., p. 14. götz eckardt (cur.), schloss sanssouci, cit., p. 31. ^... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

