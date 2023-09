Il director figura delle agenzie di pubblicità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il director figura delle agenzie di pubblicità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ART

Significato/Curiosita : Il director figura delle agenzie di pubblicita

il casting director (o responsabile del casting, in italiano) è la figura che si occupa di coordinare il casting, ovvero il lavoro di ricerca e selezione... Attivo negli anni '60 art – album di art farmer del 1961 art – commedia teatrale scritta alla fine degli anni ottanta da yasmina reza art – comunità non incorporata... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

