La Soluzione ♚ Il director in pubblicità

La soluzione di 3 lettere per la definizione: Il director in pubblicità. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ART

Curiosità su Il director in pubblicita: il casting director (o responsabile del casting, in italiano) è la figura che si occupa di coordinare il casting, ovvero il lavoro di ricerca e selezione... Autorità di regolazione dei trasporti (ART) – autorità amministrativa indipendente italiana di regolazione e garanzia, con sede a Torino art – Codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua artificiale Art., in diritto, abbreviazione di articolo Art – Run-time system per sistemi operativi Android Art – gruppo musicale britannico attivo negli anni '60 Art – album di Art Farmer del 1961 Art – commedia teatrale scritta alla fine degli anni ottanta da Yasmina Reza Art – comunità non incorporata statunitense della contea di Mason in Texas Air Reserve Technician o Army Reserve Technician – nucleo di capi, manager, operatori, pianificatori e addestratori ...

