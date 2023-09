Dannose offensive - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dannose offensive. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : LESIVE

Significato/Curiosita : Dannose offensive

Dell'esercito generale luigi cadorna, lanciarono una serie di massicce offensive frontali contro le difese austro-ungariche nella regione del fiume isonzo... Aniene poiché ritenuto responsabile di "mancata lealtà" e "dichiarazioni lesive della reputazione" del presidente federale paolo barelli, in precedenza... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Dannose offensive : dannose; offensive; Tipo di mosche dannose alle coltivazioni; dannose , deleterie; Quelle di gas serra sono dannose per l ambiente; Quelle di CO2 sono dannose per il pianeta; dannose , tossiche; Inoffensive ; Parole offensive ; Inoffensive , benigne;

