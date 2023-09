Le piogge dannose alla Natura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le piogge dannose alla Natura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ACIDE

Significato/Curiosita : Le piogge dannose alla natura

Sono chiamate comunemente piogge acide, ma possono presentarsi anche sotto forma di grandine, neve, nebbia e rugiada. le piogge normali hanno il ph compreso... Consiste nella ricaduta dall'atmosfera sul suolo di particelle acide, molecole acide diffuse nell'atmosfera che vengono catturate e deposte al suolo...

