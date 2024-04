La Soluzione ♚ Il consenso senza neppure un voto contrario

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Il consenso senza neppure un voto contrario. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : UNANIME

Curiosità su Il consenso senza neppure un voto contrario:

