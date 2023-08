Concezione sprezzante e amorale della vita - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Concezione sprezzante e amorale della vita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CINISMO

Significato/Curiosita : Concezione sprezzante e amorale della vita

Invecchiare mai, seguirà una vita dissoluta e amorale per l'epoca in accordo con la filosofia corrente dell'estetismo e dell'anti-epoca vittoriana. lord... Indirizzavano tanto da poter dire come «lo stoicismo sia il cinismo dei ricchi e dei fortunati, mentre il cinismo sia lo stoicismo dei poveri e degli infelici, (...