Suddividono la storia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Suddividono la storia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ERE

Significato/Curiosita : Suddividono la storia

Uno dei dodici periodi o eoni in cui alcune credenze esoteriche suddividono la storia dell'umanità. tra i suoi vari teorici, il fondatore dell'antroposofia... Suddivisa in ere glaciali ed ere interglaciali, a seconda dell'esistenza o meno di ghiacci sulla superficie terrestre. in particolare, le ere glaciali sono...