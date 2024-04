La definizione e la soluzione di 7 lettere: L Omero della storia. ERODOTO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo

Significato e Curiosità su: Erodoto, detto di Alicarnasso o di Thurii (in greco antico: dt, Heródotos, pronuncia: [hródotos]; Alicarnasso, 484 a.C. – Thurii, circa 425 a.C.), è stato uno storico greco antico. Fu considerato da Cicerone come il «padre della storia». Nella sua opera, ispirata a quella dei logografi (in particolare Ecateo di Mileto), egli cerca di individuare le cause che hanno portato alla guerra fra le poleis unite della Grecia e l'Impero persiano, ponendosi in una prospettiva storica, utilizzando l'inchiesta e diffidando degli incerti resoconti dei suoi predecessori.

erodoteo m sing

(storia) che è relativo ad Erodoto, il primo storico

Sillabazione

e | ro | do | tè | o

Pronuncia

IPA: /erodo'to/

Etimologia / Derivazione

deriva da Erodoto