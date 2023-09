Producono scintille - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Producono scintille. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ATTRITI

Significato/Curiosita : Producono scintille

Incandescenti che producono le scintille continuano a bruciare finché la particella non termina la sua combustione e si spegne lentamente. le scintille così prodotte... In fisica l'attrito è una forza che si oppone al movimento o allo spostamento di un corpo relativo alla superficie su cui si trova: se si manifesta tra... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 settembre 2023

