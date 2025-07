Sono anche taggiasche o di Kalamata nei cruciverba: la soluzione è Olive

OLIVE

Curiosità e Significato di Olive

Non fermarti alla soluzione! Conosci Olive più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Olive.

Perché la soluzione è Olive? Le olive sono frutti piccoli, rotondi e saporiti, provenienti da alberi della famiglia delle Oleaceae. Vengono coltivate principalmente in Italia, Grecia e Spagna, e sono usate sia per estrarre l’olio che come snack o condimento. Le varietà più note includono quelle taggiasche e di Kalamata, apprezzate per il loro gusto intenso e versatile, rendendo le olive un elemento fondamentale della cucina mediterranea.

Come si scrive la soluzione Olive

La definizione "Sono anche taggiasche o di Kalamata" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

O Otranto

L Livorno

I Imola

V Venezia

E Empoli

