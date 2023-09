Ordinale in breve - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ordinale in breve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ORD

Significato/Curiosita : Ordinale in breve

Assume l'ordinale, che gli viene attribuito postumo solo nel caso in cui un suo successore scelga lo stesso nome. luciani, invece, per tutto il suo breve pontificato... Uniti d'america) ord – parrocchia civile nel northumberland, inghilterra ord – personaggio della serie animata draghi e draghetti ord – personaggio dei... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 settembre 2023

