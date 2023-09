Numero che era ritenuto perfetto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Numero che era ritenuto perfetto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : TRE

Significato/Curiosita : Numero che era ritenuto perfetto

10 era ritenuto perfetto perché le nostre mani hanno dieci dita. si credeva che il 6 fosse perfetto perché, dividendolo per determinati numeri, il risultato... Sclavi del 1988 tre – album di teresa de sio del 1983 tre – album dei ladri di biciclette del 1994 tre – album de la fossa del 2001 tre – album di alex... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Numero che era ritenuto perfetto : numero; ritenuto; perfetto; Sono i pezzi più numero si in un presepio; numero atomico dell elio; numero capovolgibile; Il poligono con il minor numero d angoli; Un numero degli indirizzi; È ritenuto il primo autore di tragedie greche; Il numero ritenuto perfetto; ritenuto nello spendere; Era ritenuto la sede dei Campi Elisi; Il Turing che è ritenuto il padre dell intelligenza artificiale; Un appellativo perfetto per Cirano; Si può chiedere a un perfetto sconosciuto; Sono all imperfetto ; Il suo sapone è perfetto per il bucato a mano; Il numero ritenuto perfetto ;

Cerca altre Definizioni