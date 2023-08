Una lunga fase geologica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una lunga fase geologica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ERA

Significato/Curiosità : Una lunga fase geologica

Un'era geologica rappresenta un vasto periodo di tempo nella storia della Terra, caratterizzato da cambiamenti significativi nel clima, nella fauna, nella flora e nei processi geologici. Queste fasi durano milioni di anni e sono suddivise in periodi più brevi chiamati epoche. Ogni era è caratterizzata da eventi distintivi, come l'evoluzione delle specie, l'alterazione dei continenti e le variazioni climatiche. Ad esempio, l'era Mesozoica è famosa per l'ascesa dei dinosauri, mentre l'era Cenozoica ha visto l'espansione dei mammiferi e l'ascesa dell'umanità. Le ere geologiche sono pilastri fondamentali nella comprensione dell'evoluzione e dei cambiamenti sulla Terra nel corso del tempo geologico.

