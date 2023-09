Liberare dal male - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Liberare dal male. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SANARE

Significato/Curiosita : Liberare dal male

Significati, vedi male (disambigua). (la) «si deus est unde malum et si non est, unde bonum» (it) «se dio esiste, da dove [viene] il male e se non esiste... nella sua villa sulle dune di sabaudia, nel parco del circeo, prova a sanare nove abusi edilizi; il nucleo investigativo di polizia ambientale nel 2015...