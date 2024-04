La Soluzione ♚ Pondera bene le sue mosse La definizione e la soluzione di 10 lettere: Pondera bene le sue mosse. SCACCHISTA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Pondera bene le sue mosse: Gli scacchi (dal provenzale e catalano antico escac, che a sua volta discende dal persiano shah, "re") sono un gioco di strategia che si svolge su una tavola quadrata detta scacchiera, formata da 64 caselle (o "case") di due colori alternati, sulla quale ogni giocatore dispone di 16 pezzi (bianchi o neri; per traslato, "il Bianco" e "il Nero" designano i due sfidanti): un re, una donna (o "regina"), due alfieri, due cavalli, due torri e otto pedoni; ogni casella può essere occupata da un solo pezzo, che può catturare o "mangiare" il pezzo avversario andando a occuparne la casella; obiettivo del gioco è dare scacco matto, ovvero ... professionista del gioco degli scacchi Significato e Curiosità su: Gli scacchi (dal provenzale e catalano antico escac, che a sua volta discende dal persiano shah, "re") sono un gioco di strategia che si svolge su una tavola quadrata detta scacchiera, formata da 64 caselle (o "case") di due colori alternati, sulla quale ogni giocatore dispone di 16 pezzi (bianchi o neri; per traslato, "il Bianco" e "il Nero" designano i due sfidanti): un re, una donna (o "regina"), due alfieri, due cavalli, due torri e otto pedoni; ogni casella può essere occupata da un solo pezzo, che può catturare o "mangiare" il pezzo avversario andando a occuparne la casella; obiettivo del gioco è dare scacco matto, ovvero ... Altre Definizioni con scacchista; pondera; bene; mosse; Pondera bene le mosse; Le pondera lo scacchista; Roditori che non è bene accarezzare; La piglia chi non sta bene; Il tesoro di chi sta bene; Mosse che ingannano; Causa mosse involontarie; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Pondera bene le sue mosse

SCACCHISTA

