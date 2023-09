Dominarono a Rimini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dominarono a Rimini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MALATESTA

Significato/Curiosita : Dominarono a rimini

Reale. i durini dominarono la città e il suo territorio fino alla fine del regime feudale. monza rimase poi sotto il dominio austriaco, fino a diventare parte... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi malatesta (disambigua). i malatesta (o malatesti, dal latino "de malatestis"), originari del montefeltro... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 settembre 2023

