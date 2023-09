Lo è la carta bollata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è la carta bollata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : RIGATA

Significato/Curiosita : Lo e la carta bollata

Postale. la carta bollata è filigranata e reca impresso il relativo valore. se il valore della carta bollata è inferiore all'imposta dovuta, la differenza... Geometria una superficie si dice rigata se è ottenuta da un'unione di rette. euristicamente, possiamo pensare a una superficie rigata come composta da molte linee... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 settembre 2023

