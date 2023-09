S addormenta nella culla - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: S addormenta nella culla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : NEONATO

Significato/Curiosita : S addormenta nella culla

culla il bambino si allontanerà appena questi si sarà addormentato, ma nel terzo verso troviamo che non andrà lontano: si recherà nel giardino nella valle... Seguito il neonato viene riportato in area parto dove rimane con la mamma per tutto il tempo del secondamento e del post-parto. l'aspetto del neonato è caratterizzato... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : S addormenta nella culla : addormenta; nella; culla; addormenta va il paziente; Calmato o addormenta to; Appena addormenta to; Induce il bimbo ad addormenta rsi; Quasi addormenta ta; Una suddivisione studiata nella geologia; Un gas che abbonda nella pianura Padana; Abita nella capitale egiziana; Non manca nella zuppa di pesce; nella bandiera dello starter; culla di antiche civiltà; culla re un neonato; La culla della perla; La culla del Po; Regione del Medio Oriente culla di antiche civiltà;

Cerca altre Definizioni