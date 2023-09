Si fa sentire vagendo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si fa sentire vagendo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : NEONATO

Significato/Curiosita : Si fa sentire vagendo

Cosslett e holly baxter hanno pubblicato il loro libro intitolato the vagenda; le autrici si considerano entrambe femministe della quarta onda. con il loro sito... Seguito il neonato viene riportato in area parto dove rimane con la mamma per tutto il tempo del secondamento e del post-parto. l'aspetto del neonato è caratterizzato...