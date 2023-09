Vivono in alto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vivono in alto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MONTANARI

Significato/Curiosita : Vivono in alto

266667; -2.066667 il burkina faso (ipa: [bur'kina 'faso]), fino al 1984 alto volta (in francese haute-volta), è uno stato indipendente dell'africa occidentale... Francesco montanari (roma, 4 ottobre 1984) è un attore italiano. diplomatosi presso l'accademia nazionale d'arte drammatica, francesco montanari partecipa... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 settembre 2023

