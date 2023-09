Venditori di pistole e fucili - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Venditori di pistole e fucili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ARMAIOLI

Precedente esperienza con il fucile dell'assassinio, tranne per l'aver trafficato con l'appiglio di manovra (la leva, che nei fucili a ripetizione ordinaria... Per il suo speciale servizio, dall'ufficiale d'armamento. nel 1912, gli armaioli erano stati soppressi ed erano stati istituiti, in loro vece, con analoghe...