La Soluzione ♚ Per i fucili in caserma La definizione e la soluzione di 12 lettere: Per i fucili in caserma. RASTRELLIERA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Per i fucili in caserma: La rastrelliera (rack in lingua inglese) è un'intelaiatura a pioli lunghi che, opportunamente fissata ad una parete, permette di riporre o appendere oggetti vari. Il vocabolo indicava, in ambito agricolo, l'intelaiatura in legno che, posta sopra la mangiatoia, serviva a riporre il fieno. Nell'uso comune, rastrelliera può essere definita l'intelaiatura ove vengono riposti i piatti sopra al lavandino, l'intelaiatura ove agganciare le biciclette in una ciclofficina o fucili ed armi varie in un'armeria. La parola "rastrelliera" fece la sua comparsa nel vocabolario italiano nel XVI secolo. Sostantivo Significato e Curiosità su: La rastrelliera (rack in lingua inglese) è un'intelaiatura a pioli lunghi che, opportunamente fissata ad una parete, permette di riporre o appendere oggetti vari. Il vocabolo indicava, in ambito agricolo, l'intelaiatura in legno che, posta sopra la mangiatoia, serviva a riporre il fieno. Nell'uso comune, rastrelliera può essere definita l'intelaiatura ove vengono riposti i piatti sopra al lavandino, l'intelaiatura ove agganciare le biciclette in una ciclofficina o fucili ed armi varie in un'armeria. La parola "rastrelliera" fece la sua comparsa nel vocabolario italiano nel XVI secolo. rastrelliera ( approfondimento) f sing(pl.: rastrelliere) (architettura) intelaiatura a pioli lunghi che, opportunamente fissata ad una parete, permette di appendere o riporre oggetti vari Sillabazione ra | strel | liè | ra Pronuncia IPA: /rastrel'ljra/ Etimologia / Derivazione deriva da rastrello Altre Definizioni con rastrelliera; fucili; caserma; Venditori di pistole e fucili; Edoardo Vianello li portava con pinne e fucili; In caserma e in collegio; Ha la caserma presso l hangar; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Per i fucili in caserma

RASTRELLIERA

verificata di 12 lettere per risolvere 'Per i fucili in caserma'