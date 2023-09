Una zona montana di pascolo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una zona montana di pascolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ALPE

Significato/Curiosita : Una zona montana di pascolo

Giorno l'abitato di geraci siculo per trascorrere il periodo estivo in zona montana. la transumanza da alcuni anni è diventata un momento di animazione delle... L'alpe devero è una località alpina che si trova al centro della valle devero. il piccolo centro abitato è una frazione di baceno, un comune della provincia... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Una zona montana di pascolo : zona; montana; pascolo; zona protetta di Natura; Canzona ti scherniti; La zona veneta con il Lago di Misurina; La zona con Molfetta; Grand in Arizona ; Zona montana in cui si porta il bestiame d estate; La città abruzzese con le Torri montana re; Una galleria montana ; Un satellite di Giove dedicato a una ninfa montana ; Quella montana è una pianta perenne officinale; Branchi d animali al pascolo ; Condurre gli animali al pascolo ; Il pascolo estivo in montagna; pascolo alpino; pascolo estivo alpino;

